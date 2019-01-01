Дмитрий Енцов журналист Из-за открытия ТЦ «Лента» реконструируется дорожная развязка у бывшего здания «Пермской ярмарки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле в Перми начнутся реконструкторские работы на участке ул. Патриса Лумумбы, Революции, Крупской и бульвара Гагарина около здания бывшей «Пермской ярмарки», где запланировано открытие ТЦ «Лента» (бульвар Гагарина, 65).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по заказу ТЦ «Лента» на подъёме ул. Революции и примыкании её к бульвару Гагарина будет организована ещё одна полоса движения — оно станет четырёхполосным. Кроме того, появится дополнительная полоса движения вдоль здания на бульваре Гагарина, 65. Будет проведён капитальный ремонт ул. Патриса Лумумбы от ул. Крупской до бульвара Гагарина с организацией дополнительной полосы перед бульваром Гагарина. Также будет проведён ремонт пешеходной части ул. Крупской от ул. Макаренко до ул. Патриса Лумумбы.

Из-за работ будет временно поэтапно ограничено движение транспорта на указанных участках.

Так, с 11 июля по 23 августа будет временно ограничено движение по ул. Патриса Лумумбы от бул. Гагарина до ул. Крупской. Будет организовано одностороннее движение по ул. Патриса Лумумбы от ул. Крупской до бул. Гагарина.

С 18 июля по 8 августа временно ограничат движение транспорта по ул. Революции на участке от моста через реку Егошиху до бул. Гагарина.

С 25 июля по 23 августа будет временно ограничено движение по бул. Гагарина на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Макаренко.

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