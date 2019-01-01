Евгения Пастухова журналист Избирком назначил дату довыборов в Заксобрание Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 11 июня, дан старт сразу нескольким региональным избирательным кампаниям. Законодательное собрание Пермского края назначило досрочные губернаторские выборы, а избирательная комиссия Пермского края на своём заседании — дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания по одномандатным округам №13 и №17. Все кампании состоятся в Единый день голосования 13 сентября.

Напомним, в этом году в выборах губернатора смогут принять участие самовыдвиженцы. Соответствующие поправки в законодательство краевой парламент внёс в апреле. Для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, кандидат должен заручиться поддержкой не менее 6% муниципальных депутатов, а также собрать необходимое количество подписей избирателей (не менее 1% от общего числа избирателей, что составляет порядка 20 тыс. подписей). До 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги».

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора начнётся в день публикации решений об объявлении выборов, которая состоится 15 июня. Процесс выдвижения продлится до 5 июля.

Срок выдвижения на дополнительные выборы в Заксобрание начнётся с 16 июня и продлится месяц, до 16 июля.

До 24 июня также объявят муниципальные выборы, запланированные на Единый день голосования 13 сентября. При этом даты голосования по приостановленным в апреле кампаниям (выборы депутатов преобразованных Бардымского, Еловского и Кишертского районов, а также дополнительные выборы депутата Заксобрания по округу №2) будут объявлены позже, сообщили в краевом избиркоме.

Председатель крайизбиркома Пермского края Игорь Вагин призывает участников кампании ставить на первое место интересы избирателей, «а не политическую борьбу между собой». «Большинство избирателей, думаю, хотели бы видеть избирательную кампанию по выборам губернатора легитимной, честной и открытой», — заявил он.





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