Вместо афиши

В канун празднования Дня города Пермская художественная галерея откроет проект «Улица музейная» (0+). В состав «Улицы музейной» вошли четыре выставки под открытым небом, которые познакомят горожан с произведениями искусства XVIII-XX веков из разных коллекций Пермской галереи, а также с работами молодых художников — представителей сегодняшней художественной жизни Перми. «Детские истории» (Сквер им. Миндовского) представят детские образы, созданные художниками прошедших эпох: Иваном Макаровым, Андреем Мамаевым, Алексеем Кориным, Иваном Пелевиным, Николаем Богдановым-Бельским, Кузьмой Петровым-Водкиным, Александром Дейнекой и другими мастерами. «Простослов» (сквер Уральских добровольцев) представит аранжировку русского лубка художника-графика Александра Максимова (1930 — 1992). «Личное пространство» («Тихий Компрос») — это выставка молодых профессиональных художников и одновременно музейных педагогов Пермской галереи Евгении Наймушиной и Артёма Кутергина. «Традиция безмятежности» (Сад камней) представит произведения западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков, запечатлевшие летние городские виды, прогулки и светские развлечения горожан, а также взгляд на природу сквозь городскую перспективу.