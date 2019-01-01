Вместо афиши
Культурная жизнь на диване с 11 по 14 июня
Новый уикенд — новые трансляции. День города онлайн, просветительский проект Пермского музыкального колледжа, фестиваль документального кино, уличные выставки Пермской художественной галереи и — виртуальный Дягилевский фестиваль!
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11 июня, 04:40 (до 12 июня, 03:30). TheatreHD начинает трансляцию оперы «Гензель и Гретель» (12+). Опере Энгельберта Хумпердинка досталась судьба ежегодного рождественского зрелища и сугубо семейного представления, зачастую умилительно-развлекательного. Но спектакль Ричарда Джонса, поставленный в Уэльсе в 1999 году, сумел завоевать мировые сцены, в том числе и Метрополитен-оперу, сочетанием внятной логики и отсутствия слащавости.
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11 июня, 19:00. Пермский академический Театр-Театр покажет спектакль #конституцияРФ (16+).
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11 июня, 22:00. Москино начнёт показы фестиваля документального кино Doker Week (18+). Программа фестиваля полна историй про людей, бросивших привычный жизненный уклад ради мечты и идеи. Таков, например, финский путешественник, буквально отправившийся за Солнцем («Пятое солнце»), или фотомодель, обучившаяся боксу в Таиланде («Чао, дорогой, я иду в бой»), фермеры-регбисты из Новой Зеландии и отчаянные израильские брейк-дансеры. Удивительные и трогательные истории о поиске любви в возрасте за 60, бегстве от бессонницы в буддистский монастырь, путешествии по самой длинной в мире железной дороге.
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11 июня, 23:00. Medici.TV покажет #Путешествие в прошлое (6+): Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман и Йо Йо Ма с программой произведений Бетховена.
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11 июня, в 23:00 (до 18 июня, 23:00). TheatreHD начитает показы «Безумия Георга III» (16+). В 2017 году Марк Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору Георга IV в телесериале «Табу» (Taboo, 2017). А теперь блистает на сцене в образе его свихнувшегося отца Георга III в постановке суперхита Алана Беннетта.
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12 июня, 21:00. Okko покажет концерт Олега Газманова (18+).
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12 июня, 22:00. Wink покажет концерт Кэтти Пэрри (18+).
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В канун празднования Дня города Пермская художественная галерея откроет проект «Улица музейная» (0+). В состав «Улицы музейной» вошли четыре выставки под открытым небом, которые познакомят горожан с произведениями искусства XVIII-XX веков из разных коллекций Пермской галереи, а также с работами молодых художников — представителей сегодняшней художественной жизни Перми. «Детские истории» (Сквер им. Миндовского) представят детские образы, созданные художниками прошедших эпох: Иваном Макаровым, Андреем Мамаевым, Алексеем Кориным, Иваном Пелевиным, Николаем Богдановым-Бельским, Кузьмой Петровым-Водкиным, Александром Дейнекой и другими мастерами. «Простослов» (сквер Уральских добровольцев) представит аранжировку русского лубка художника-графика Александра Максимова (1930 — 1992). «Личное пространство» («Тихий Компрос») — это выставка молодых профессиональных художников и одновременно музейных педагогов Пермской галереи Евгении Наймушиной и Артёма Кутергина. «Традиция безмятежности» (Сад камней) представит произведения западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков, запечатлевшие летние городские виды, прогулки и светские развлечения горожан, а также взгляд на природу сквозь городскую перспективу.
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12 июня, 16:00. ДК им. Кирова проведёт концерт Народного академического хора «Преображение» «Наши любимые мелодии» (0+), посвященный Дню города. В концерте собраны любимые песни жителей города всех поколений. Их можно не только слушать, но и петь всей семьёй за праздничным столом вместе с солистами Народного хора.
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12 июня, 18:00. Детская школа искусств №13 покажет концерт, посвященный Дню города и Дню России (0+).
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12 июня, весь день. Исторический парк «Россия — моя история» будет транслировать видеоролики о становлении государственности в России «История российской государственности» (12+).
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12 июня, весь день. Дом Мешкова будет проводить лекции по истории Перми (12+).
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12 июня, весь день. Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка будет проводить идеоэкскурсии «Изъюр — земля предков» (6+), а также проведёт онлайн-показ мультфильма «Пера и Зарань» (0+) об эпическом герое коми-пермяков — богатыре Пере.
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11 и 12 июня ПДНТ «Губерния» покажет множество концертов и перформансов (0+ и 6+): #РусскиеРифмы — стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков в исполнении актёров театров и театральных студий, творческих коллективов, специалистов и работников КДУ Пермского края; фотофлешмоб, #РусскиеРифмы на стихи великих русских поэтов в исполнении фольклорных ансамблей Прикамья и многое другое.
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12 июня, 10:00. Детский центр «Родина» проведёт кинотрансляцию «Мульти Россия» (0+) — пластилиновый мультсериал от Русского географического общества. За каждый минутный выпуск (всего 54 серии) симпатичный медведь в ушанке успевает провести содержательную экскурсию по очередному региону нашей страны.
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12 июня, 10:00. Киностудия «Новый курс» покажет фильм «Такой разный Заплатин» (12+). За 50 лет творческой деятельности Михаил Заплатин снял более 100 «фильмов-путешествий», большинство из которых посвятил природе и животному миру Сибири и Урала.
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12 июня, 18:00. Киностудия «Новый курс» проведёт трансляцию фильма «Признание в любви» (6+) к Дню Перми. Новеллы о городе и людях, которые в нём живут. Девять пермских режиссёров, отличных по возрасту, опыту и творческому почерку, воплощают на экране своё представление о городе: город-реальность, город-миф, город-мечта. Объединяет их в этом стремлении чувство признательности и любви.
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11 и 12 июня в 12:00 Пермский планетарий проведёт виртуальную экскурсию «Звездный зал. Городские этюды» (0+).
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12 июня, 14:00. Объединение муниципальных библиотек Перми проведёт онлайн-чтения «Прогулки по старой Перми» (12+).
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12 июня, 10:00. Академический хор «Млада» покажет презентацию клипа к Дню города (0+).
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12 июня, 19:00. Академический хор «Млада» проведёт трансляцию концертной программы «Песни у людей разные» (12+), посвящённой популярной советской песенной классике.
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12 июня, 10:00. Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает на онлайн-мероприятия, посвященные Дню России и Дню города (0+). На сайте библиотеки появятся публикации об истории праздника, можно будет познакомиться с книгами из фонда Горьковки о символах государства и совершить виртуальную прогулку по улицам Перми.
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12 июня, 19:00. Пермский академический театр оперы и балета начнёт показ ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля (12+). Программа включает события разных лет, с 2012 по 2019 год.
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12 июня, 19:00. Пермский академический Театр-Театр покажет «Мюзикл-Мюзикл» (12+).
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12 июня, 19:00. Пермская краевая филармония ждёт зрителей на концерте «Суждено России возродиться» (6+). В программе принимает участие учащаяся ДМШ №4 г. Перми Наталия Боровских.
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12 июня, 04:40 (до 13 июня, 03:30). TheatreHD начинает показы оперы «Призраки Версаля» (16+). Оригинальное сочинение, которого в Метрополитен ждали так долго, показали в премьерный сезон семь раз и записали для телевидения. Однако репертуарной опера так и не стала. Трансляция из Мет — возможность увидеть настоящую редкость.
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13 июня, 19:00. Medici.TV покажет проект #ДетскаяСуббота medici.kids (0+): «Золушка» Альмы Дойчер.
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13 и 14 июня в 19:00 Okko покажет два онлайн-концерта (6+), приуроченных к 45-летнему юбилею Народного артиста России Дениса Мацуева. Пианист приглашает своих коллег, молодых и широко известных музыкантов, которые будут представлены в двух разных программах — камерной и джазовой.
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14 июня, 21:00. Medici.TV покажет #ВоскреснаяКлассика (6+): Лан Лан исполняет сонаты Моцарта и баллады Шопена.
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Ежедневно Пермский музей современного искусства PERMM приглашает познакомиться с проектом Open PERMM (18+).
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Ежедневно Stage Russia HD проводит трансляции лучших театральных постановок. Например, сейчас можно увидеть спектакль Тимофея Кулябина «Онегин» (12+), получивший две «Золотые маски».
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Ежедневно Пермский музыкальный колледж показывает концерты и лекции (12+). Например, уже сейчас на YouTube можно увидеть «карантинный» проект, основанный на трёх Детских тетрадях для фортепиано Мечислава Вайнберга и стихах и рисунках детей Терезина (Терезиенштадт) — еврейского «образцового» гетто на территории Чехии, а также лекции Галины Янковской, Михаила Пылаева, Елены Бразговской, Юлии Тавризян.
Проект будет продолжен.
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