Дмитрий Енцов журналист Участники аукциона на обслуживание автобусных маршрутов №26 и №35 готовы к снижению стоимости контракта почти в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершилась подача заявок на аукцион с правом обслуживания пермских автобусных маршрутов №26 и №35.

Всего заявки подали семь юрлиц. При этом отмечается серьёзная борьба за этот объединённый лот.

При начальной (максимальной) предложенной горадминистрацией стоимости трёхлетнего контракта в 106,2 млн руб. предложения снизились до 60 млн и 59,5 млн руб.

Итоги аукциона будут подведены 15 июня.

Напомним, этот лот выставлен повторно в конце мая. Как пояснили в департаменте транспорта, победитель прошлого аукциона — ООО «Авто-Тех» — уклонился от подписания контракта.

«Подписание контракта с участником, который занял следующее место по результатам торгов (ИП Виталий Плотников, — ред.), является правом, а не обязанностью заказчика. В связи с тем, что оставшийся участник торгов практически не снизил начальную максимальную стоимость контракта, а также для проведения конкурентных торгов, было принято решение о проведении нового аукциона», — прокомментировали ситуацию по итогам прошлого аукциона в департаменте транспорта.

Тогда ООО «Авто-Тех» предложило 73,8 млн руб.

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