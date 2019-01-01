В Пермском крае в дни голосования будут работать 1802 избирательных участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Состоялась видеоконференция с участием глав регионов Приволжского федерального округа, в ходе которой обсуждались вопросы подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Председателем конференции был полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Кроме глав регионов участниками совещания стали руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и председатели региональных избиркомов.

Игорь Комаров особо отметил, что важнейшая задача в процессе организации голосования — обеспечить безопасность здоровья граждан. Все члены избирательных комиссий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты; помещения для голосования укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. На участках для голосования необходимо строго соблюдать все нормы и требования санитарных служб.

Участники совещания также подробно остановились на вопросах охраны правопорядка в ходе голосования, обсуждались вопросы информирования граждан о сути предлагаемых изменений в Конституцию и возможностях участия в голосовании.

В Пермском крае в дни голосования будут работать 1802 избирательных участка, задействованы 15,5 тыс. членов УИК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.