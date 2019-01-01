В Пермь из ОАЭ вернулись 20 туристов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь из Екатеринбурга доставлены 20 граждан, прилетевших в аэропорт Кольцово из Дубая. Ранее пермяки обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь вернуться домой.

Граждане благополучно прибыли в Пермь, и теперь им предстоит обязательная двухнедельная обсервация в одном из лечебных учреждений города. У всех взяты тесты на COVID-19.

Вывоз пермяков из аэропортов прилёта организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.

Кроме того, вечером 11 июня в Казань направится микроавтобус за пермяками, зарегистрированными на рейсе из Бангкока.

Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь 359 туристов, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты. Помимо этого, оказывается помощь по возращению домой вахтовиков..

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