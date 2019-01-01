В бюджет Пермского края внесли «антикризисные» поправки Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 11 июня, Заксобрание в двух чтениях в ходе одного заседания приняло проект поправок в бюджет.

В частности, краевые власти предложили снять средства с некоторых инвестиционных проектов и направить на финансовую поддержку учреждений, пострадавших от распространения коронавируса.

Например, перераспределению подвергнутся 78 млн руб., предусмотренные в бюджете на 2020 года на строительство объекта «Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь». Средства решили направить на другие цели после расторжения госконтракта на выполнение проектно-изыскательских работ. Также на помощь пострадавшим учреждениям, принадлежащим правительству Пермского края, направят деньги, которые ранее предусматривались на проектирование и строительство аквапарка (200 млн руб.). Напомним, контракт с проектировщиком аквапарка расторгли, чтобы найти инвестора, готового выполнить работы за свой счёт в формате государственно-частного партнёрства.

Благодаря этому перераспределению АО «Пермский свинокомплекс» получит 152,4 млн руб., а ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» — 47,5 млн руб. Финансовые проблемы у спорткомплекса возникли из-за приостановления деятельности на фоне коронавируса. При этом учреждение сохраняет рабочие места и продолжает платить зарплату сотрудникам. Предполагается, что спорткомплекс направит полученные деньги на оплату труда, взносы с ФОТ, на налоги и сборы, на коммунальные, эксплуатационные и прочие расходы. Субсидии им хватит на июль, август и сентябрь.

У АО «Пермский свинокомплекс» проблемы начались ещё до введения режима самоизоляции из-за роста цен на основные ингредиенты для производства комбикормов и снижения закупочной цены на мясо свиней. Господдержка позволит восполнить недостаток оборотных средств предприятия, добиться безубыточности и сохранения действующего производства свинины.

Отдельно отметим, что в рамках внесения поправок в краевой бюджет планируется помочь и ПКГУП «Теплоэнерго». По прогнозу регионального оператора, из-за коронавируса на конец 2020 года собираемость платежей за услугу не превысит 54,25% от плана. Недополученные доходы предприятия составят 1,1 млрд руб. Поэтому было решено выделить регоператору очередную субсидию в размере 757,1 млн руб. и установить для него нулевую ставку по налогу на прибыль организаций. Власти Прикамья уверены, что это поможет повысить финансовую устойчивость ПКГУП «Теплоэнерго» и обеспечит стабильное оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке и захоронению отходов на территории края. Остальную недополученную сумму удастся покрыть за счёт средств из федерального бюджета, кредита и субсидии в размере 693,1 млн руб., которая уже заложена в краевом бюджете.

Также в связи с распространением коронавируса в бюджете края изменили условия реструктуризации задолженности муниципальных образований перед бюджетом Пермского края. Раньше в бюджете было условие о направлении средств бюджетов муниципальных образований на реализацию социально значимых проектов. Теперь территории смогут распределять высвободившиеся средства на своё усмотрение.

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