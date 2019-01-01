«МегаФон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

«МегаФон» и тревел-платформа Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Акция действует до конца года, в ней участвуют больше 64 тыс. российских отелей, сообщает пресс-служба компании.

С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это даёт возможность планировать поездки по России заранее. «МегаФон» и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, её можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов «МегаФона» работает через специальный лендинг на Booking.com.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, ещё никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими — рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«Миссия Booking.com — сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнёрству, предоставляя дополнительный бонус — месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», — отмечает Алексей Матушкин, региональный директор Booking.com.

«МегаФон» и Booking.com заключили соглашение о партнёрстве в декабре 2019 года, предложив абонентам «МегаФона» бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнёров воспользовались путешественники в 79 странах мира. «МегаФон» — единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и трёхкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.

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