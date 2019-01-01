Дмитрий Енцов журналист В Перми состоится суперфинал хоккейного турнира «Золотая шайба» Поделиться Поделиться Твитнуть

Суперфинал всероссийского детского хоккейного турнира «Золотая шайба» состоится в Перми с 10 по 17 сентября 2020 года. Об этом сообщили в минспорта Пермского края.

В Пермь приедут 24 команды юношей в возрасте 10—11 лет.

64 региональных победителя турнира сезона-2019/2020 должны были встретиться в апреле в Сочи. Однако из-за пандемии коронавируса команды восьми регионов отказались от поездки на финал, в том числе и пермская «Легенда». В Сочи были определены 14 сильнейших в своих группах. В итоге организаторы решили переформатировать решающий этап и провести суперфинал с участием всех регионов.

В Перми соревнования пройдут в два этапа. Сначала сильнейших определят среди восьми команд, которые не приняли участие в сочинском финале. Два победителя вступят в борьбу в основном турнире, где в итоге сыграют 16 команд юношей 10—11 лет.

Напомним, в прошлом году в Перми также состоялся финал «Золотая шайба» для участников в возрасте 13—14 лет.

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