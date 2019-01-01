ФСБ выявила в Пермском крае подпольных изготовителей оружия Поделиться Поделиться Твитнуть

ФСБ РФ пресекла преступную деятельность 28 жителей разных регионов страны, в том числе Пермского края. Граждане были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия: автоматы «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», «Кедр», «МР-40»; винтовки и карабины «Мосина», «СВТ», «СКС», «СВД», «Сайга», «Тигр», «Mauser», «AR-15», «StG-44», «Staer»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «Василек», «Коровина», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Walther», «Luger», «Наган», «Webly Scott», а также 32 ручные гранаты «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН», около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 14 детонаторов различных модификаций, 5 м огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), 6 приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.

Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием.

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