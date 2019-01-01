Пермский варщик амфетамина готов обратиться в Европейский суд для отмены приговора Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Юрия Вяткина, осуждённого за совершение ряда тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ и его сожительницы Надежды Исаевой, осуждённой за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Ранее суд первой инстанции приговорил Вяткина к 15 годам колонии строгого режима, Исаеву — к четырём годам колонии общего режима. Также им назначен штраф в 500 и 100 тыс. руб. соответственно. Апелляционная инстанция сократила срок лишения свободы мужчине на один месяц, в остальном — оставила приговор без изменений. Вяткин заявил, что намерен обжаловать и этот приговор и готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД обнаружили в складском помещении на ул. Алтайской оборудование, ингредиенты и прекурсоры для производства амфетамина, а также готовое психотропное вещество. Полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его после того, как он сделал несколько тайников-закладок с амфетамином.

В ходе обыска по месту жительства в квартире по ул. Пермская была обнаружена плантация конопли и ноутбук, в котором обвиняемый планировал каждое действие и описывал наблюдения за выращиванием каннабиса. Вяткин сообщил, что хотел вывести «идеальный сорт конопли и назвать его в свою честь».

В общей сложности было изъято 11 кустов конопли, около 1 кг марихуаны и свыше 300 граммов амфетамина. Психотропное вещество и часть растительного наркотика гражданин намеревался сбыть. Оставшуюся часть марихуаны вместе со своей сожительницей хранил для личного употребления. Помещение и квартиру злоумышленник арендовал по поддельным документам.

Ранее производитель смертельного зелья имел различные легальные способы доходов — занимался копирайтингом, играл на бирже. В течение нескольких месяцев работал моделью в Санкт-Петербурге, Москве и Перми. Однако, по его словам, денег было недостаточно.

Осуждённые вину не признали.

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