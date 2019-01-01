«Азот» наградил победителей творческого конкурса «Письмо из ХХI века» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» наградил победителей и участников конкурса сочинений «Письмо из ХХI века». Это продолжение масштабного проекта «Здравствуйте, мои родные…», посвящённого Году памяти и славы. Конкурс «Письмо из ХХI века» проводился при поддержке управления образования администрации города Березники.

Школьникам предлагалось написать письмо-сочинение с обращением к своим прадедам, героям военных лет. Участие в конкурсе сочинений принял 21 учащийся из разных школ города и посёлка Орёл. Победителями стали восемь ребят, чьи работы особенно тронули жюри.

Егор Белоусов, победитель конкурса «Письмо из ХХI века»:

— Я решил написать своё сочинение от руки. Письмо — это то, что даёт нам возможность приблизиться к истории, оно всегда воспринимается ближе и теплее, чем напечатанное.

Церемония награждения прошла на территории детско-юношеского центра «Каскад», где установлен танк, переданный когда-то «Азотом» детскому учреждению в подарок. Именно здесь организован музей Уральского добровольческого танкового корпуса.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Победители конкурса сочинений кроме дипломов получили ценные подарки — планшеты. Остальным участникам были вручены беспроводные наушники. Также авторам лучших конкурсных работ предоставлена возможность принять участие в городском телепроекте на канале «Верхнекамье-ТВ». Сочинения победителей и призёров опубликуют в печатных СМИ города.

Вручали ценные призы победителям, соблюдая все правила безопасности, депутаты-азотчики, заместитель директора филиала по правовым вопросам Юлия Кусова и руководитель административной службы филиала Владимир Иопа. Оба лично принимали участие в проекте «Здравствуйте, мои родные…», читали письма азотчиков времён Великой Отечественной войны.

Владимир Иопа, руководитель административной службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской думы:

— Прочитал все сочинения ребят. Меня тронуло то, как школьники искренне восхищаются подвигами солдат, простыми словами говорят о любви к своей стране, о мире, добре. Как написал в сочинении один из участников конкурса Дима Рудов: «Я хочу стать патриотом своей Родины». Если человек в таком возрасте думает о том, насколько важно любить Родину, это дорогого стоит

Участие школьников в проекте «Здравствуйте, мои родные…», сделало его более глубоким и направленным на сближение поколений, укрепление связей. Ведь сегодня особенно важно сохранить историческую память, не дать возможности переписать и обесценить историю Великой Победы нашего народа.

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