В Индустриальном районе построена детская поликлиника на 350 посещений в смену Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Завершилось строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену в Индустриальном районе Перми. Открытие новой поликлиники состоится после установки современного оборудования и лицензирования медобъекта, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил минздраву завершить все необходимые процедуры укомплектования и лицензирования до 1 сентября.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Сейчас уже часть оборудования смонтирована. Я надеюсь, что главный врач, Наталья Константиновна, 1 сентября сюда заедет и будет руководить своим коллективом, а детишки будут приходить в новые, светлые кабинеты.

Поликлиника в Индустриальном районе построена по типовому проекту. Похожую поликлинику сейчас достраивают в Свердловском районе, она будет сдана в сентябре. В Орджоникидзевском районе детская поликлиника на 200 посещений в смену будет достроена до конца года.

Ключевой задачей краевых властей, по словам главы региона, сейчас является сокращение сроков введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник и ФАПов.



Новое здание поликлиники разгрузит действующие отделения. Всего в Индустриальном районе проживают 37 тыс. ребят, 18 тыс. из них будут обслуживаться в новом здании. Здесь пациенты со всего района смогут получить хирургическую, ортопедическую, неотложную медицинскую помощь .

В этом году планируется построить ещё две детские поликлиники в Перми, сельские врачебные амбулатории в Майкоре, Гамово, Савино — всего шесть объектов здравоохранения за год. До 2024 года под эгидой краевых властей предполагается реализовать 30 строительных проектов в сфере здравоохранения. Это и поликлиники, и ФАПы, это крупные стройки высокого уровня, онкологические диспансеры.

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