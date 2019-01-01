Пермячку будут судить за создание группы в соцсети с призывами нарушать режим самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, которая призывала пермяков нарушать режим самоизоляции. Пермячка обвиняется в распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Установлено, что в начале апреля 2020 года, во время строгих карантинных мер в регионе, пермячка создала группу в одной из соцсетей. В данной группе женщина распространяла информацию, побуждающую жителей нарушать правила режима самоизоляции. При этом свои сообщения обвиняемая сопровождала личными фото и видеоизображениями, сделанныи в общественных местах на фоне административных зданий и социально значимых объектов на территории Орджоникидзевского района Перми.

Кроме того, данную противоправную информацию женщина размещала и на своей личной странице в соцсети. При этом доступ к личной странице и к созданной группе был открыт для всех пользователей соцсети.

На основании заключения краевой прокуратуры и требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор России заблокировал ip-адреса страницы пользователя соцсети. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.



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