Школьники Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» Поделиться Поделиться Твитнуть

Четыре участника всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» из Прикамья вышли в финал. Это Виктория Лягушкина (г.Пермь), Дарина Кузаева (Бардымский МО), Анна Фролова (Чердынский ГО), Ковальковская Вероника (ЗАТО Звёздный). Организаторами конкурса выступают комитет по федеративному устройству и вопросам МСУ Госдумы РФ, Институт российской истории РАН, АНО «Институт развития местных сообществ» при поддержке РАНХиГС и Министерства просвещения РФ.

«Конкурс проводим уже в четвёртый раз подряд. Ребята из родного Пермского края уже второй год выходят в финал, что не может не радовать. Итоги конкурса обязательно подведем в торжественной обстановке в стенах Государственной думы. Победители получат памятные дипломы, подарки и путёвки в детский центр «Артек»!», — отметил первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам МСУ Госдумы Игорь Сапко.

По словам организаторов, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в этом году финал конкурса был перенесён на 11 сентября.

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