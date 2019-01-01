Администрация Березников ликвидирует местный хлебокомбинат Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление имущественных и земельных отношений администрации Березников приняло решение о ликвидации ООО «Березниковский хлебокомбинат» в связи со снижением объёмов производства и убытками.

Кредиторская задолженность предприятия уже составила 13 млн руб. При этом на хлебокомбинате трудятся 143 человека.

Как подчёркивают в администрации, с 2012 по 2020 год для привлечения инвестиций хлебокомбинат неоднократно выставлялся на торги, но заявок не поступало. ⠀

«В мае 2020 года финансовая ситуация на хлебозаводе стала критической. Решение о ликвидации хлебокомбината — вынужденная мера для недопущения банкротства предприятия», — уточнили в администрации.

Для погашения финансовых обязательств (выплату заработной платы, выходных пособий и иной кредиторской задолженности) предприятие выставило на продажу помещение пекарни, расположенной адресу: ул. Мира, 85, и помещение магазина на ул. Пятилетки, 42.

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