Волонтёры расскажут о вкладе Прикамья в Победу в Великой Отечественной войне Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

12 июня город Пермь отмечает свой День рождения. В преддверии праздника региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» запускает в работу передвижную выставку о вкладе Прикамья в Победу в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Уникальные фотографии и архивные материалы выставки подготовлены Пермским государственным архивом социально-политической истории.

Как рассказал директор Пермского государственного архива социально-политической истории, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Неганов, выставка состоит из десяти разделов, каждый из которых посвящён деятельности одного из родов войск Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 10 июня, у Пермского государственного архива социально-политической истории была развернута экспозиция, и сотрудник архива Илья Папулов провёл обучение волонтёров-экскурсоводов выставки, ими станут активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтёров Победы». Выставка будет экспонироваться в общественных центрах всех районов города Перми, а также на крупных предприятиях, когда это позволит эпидемиологическая обстановка.

Лидер краевых «единороссов» Вячеслав Григорьев дополнил, что возобновляется сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести». Сегодня столица Прикамья в числе двадцати российских городов претендует на получение почётного звания. На данный момент инициативу поддержали более 117 тыс. жителей Пермского края, из них более 114 тыс. человек отдали свой голос «за» на сайте ЗаПермь.РФ и более 3 тыс. подписей собрали активисты «Молодой Гвардии» в ходе пикетов в марте в оживлённых местах города.

Напомним, что в этом году принят внесённый Президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

Город Пермь с 1940 по 1957 год носил название Молотов, он был и остаётся крупным промышленным центром, где работают предприятия разных отраслей. В первую очередь это, конечно же, предприятия тяжёлой промышленности. В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Всего в годы войны одиннадцатью орденами были награждены девять предприятий, при этом завод №172 им. Ленина был награждён тремя орденами.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поможет организовать сбор подписей в городах-претендентах за присвоение этого звания.

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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