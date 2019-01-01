Дмитрий Енцов журналист В аэропорту «Большое Савино» установят новую систему посадки Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском аэропорту «Большое Савино» в рамках реконструкции инженерной инфраструктуры будет установлена радиомаячная система инструментального захода на посадку СП-200. Главгосэкспертиза России провела проверку и утвердила смету на систему.

Она будет с магнитным курсом посадки 32 градуса. В систему входит: аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления, курсовой радиомаяк (КРМ-32), глиссадный радиомаяк (ГРМ-32), маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и так далее.



Оборудование предназначено для систематизации информации об отклонении от номинальной траектории снижения воздушных судов, а также для определения моментов пролёта точек на траектории захода на посадку.

Напомним, проект реконструкции аэродромной инфраструктуры был представлен ещё в ноябре 2019 года в ходе визита тогда ещё вице-премьера федерального правительства Виталия Мутко.

Реконструкция полосы необходима для того, чтобы появилась возможность принимать все классы воздушных судов, включая самые тяжёлые. Реализация намечена до 2024 года.

В этом году должны быть завершены обновление одной из рулёжных дорожек, строительство аванперрона и перрона для стоянки трёх самолётов. После этого к аэровокзалу должны быть присоединены пять телетрапов.

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