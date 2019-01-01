Глава Пермского края поддержал журналистский конкурс «Герои борьбы с коронавирусом» Поделиться Поделиться Твитнуть

Союз журналистов Пермского края проводит конкурс «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка». В нём могут принять участие пермские СМИ и блогеры.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал проведение конкурса:

«Это очень хорошее начинание, в этом конкурсе участвуют уже достаточно много журналистов и блогеров. Они описывают положительные примеры добровольческой волонтёрской и бескорыстной деятельности, направленной на поддержку сограждан в период ограничений из-за пандемии. Это особенно важно сейчас, когда мы два с половиной месяца находимся на самоизоляции, все устали, вокруг много негатива, а человек не может жить без хороших новостей. Обращаюсь ко всем пермякам: если вы знаете людей, жизнь и работа которых в период коронавируса достойны того, чтобы о них узнали остальные, — пожалуйста, расскажите о них журналистам, напишите в своих социальных сетях или на страничках газет и телеканалов. Неожиданно оказалось, что мы не видели в обычной жизни огромное количество хороших и неравнодушных людей вокруг нас. И, возможно, это самый главный итог пандемии. Рано или поздно она закончится, но наше знание об окружающих нас людях останется с нами».

К участию в конкурсе приглашаются редакции лицензированных печатных СМИ, интернет-изданий, информационных агентств, телеканалов и радиостанций Пермского края, а также блогеры и активные пользователи соцсетей.

Номинации:

1. За лучшую публикацию в краевом печатном или онлайн-СМИ.

2. За лучшую публикацию в городском (районном) печатном или онлайн-СМИ.

3. За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире.

4. За лучшую публикацию в соцсетях (Youtube, Facebook, Instagram, «ВКонтакте»).

Призовой фонд конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» составляет 1 млн руб.

Победители будут определяться в каждой номинации и награждаться денежной премией:

— первое место (один победитель, 50 тыс. руб.);

— второе место (два победителя, по 40 тыс. руб.);

— третье место (три победителя, по 30 тыс. руб.).

Подведение итогов и награждение планируется провести к 1 июля.

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