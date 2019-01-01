Дмитрий Енцовжурналист
Фестиваль «Небесная ярмарка» перенесён на начало августа
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Организаторы международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка — 2020» сообщили, что назначена новая дата проведения мероприятия — с 1 по 8 августа.
Напомним, изначально фестиваль планировался на 27 июня — 4 июля, но мероприятие решили «сдвинуть» на более благоприятный, с точки зрения ситуации с коронавирусом, период.
Отметим, что это будет уже 19-й фестиваль, место проведение не меняется — город Кунгур.
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