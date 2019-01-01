Дмитрий Енцов журналист Фестиваль «Небесная ярмарка» перенесён на начало августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка — 2020» сообщили, что назначена новая дата проведения мероприятия — с 1 по 8 августа.

Напомним, изначально фестиваль планировался на 27 июня — 4 июля, но мероприятие решили «сдвинуть» на более благоприятный, с точки зрения ситуации с коронавирусом, период.

Отметим, что это будет уже 19-й фестиваль, место проведение не меняется — город Кунгур.

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