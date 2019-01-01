В Перми закрыли на карантин отделение горбольницы №4 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми отделение городской клинической больницы №4 закрыли на карантин по коронавирусу. По данным «Рифей-Пермь», на обсервацию закрыли отделение сестринского ухода в терапии.

У одного из сотрудников медучреждения был выявлен коронавирус. В связи с тем, что болезнь протекает бессимптомно, медработник был изолирован на дому. По факту выявления Covid-19 у сотрудника больницы сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Круг контактных лиц определён, у них также взяты пробы на наличие коронавируса. Все они находятся под наблюдением врачей.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Пермского края выросло до 2267 человек, из них 279 — медработники.

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