Сборная России по баскетболу проведёт в Перми отборочный матч Кубка Европы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сборная России по баскетболу проведёт очередной матч на площадке пермского УДС «Молот». В этот раз команда сразится со сборной Эстонии. Игра состоится 22 февраля 2021 года в рамках отборочного матча Кубка Европы. Об ом сообщает ВЕТТА.

«Пермский край на протяжении четырёх лет становится домом для сборной России по баскетболу. У нас национальная команда проводит важнейшие отборочные матчи на международные турниры и одерживает победы...», — отметил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков.

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