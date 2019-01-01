Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зальцбургский фестиваль пройдёт без Теодора Курентзиса Поделиться Поделиться Твитнуть

На официальном сайте Зальцбургского фестиваля появилась обновлённая программа фестиваля 2020 года. Она была обнародована также на пресс-конференции, прошедшей 9 июня.

В этом году фестиваль пройдёт не с 18 июля, как планировалось, а с 1 по 30 августа и недосчитается многих событий, которые значились в программе первоначально.

Так, в программе, скорректированной коронавирусом, нет событий с Теодором Курентзисом и оркестром MusicAeterna. Планировалось, что они примут участие в постановке оперы Моцарта «Дон Жуан» (режиссёр — Ромео Кастеллуччи), однако стало известно, что эта премьера перенесена на 2021 год. Идеологически это объясняется тем, что руководство фестиваля решило сделать юбилейным весь год — от фестиваля 2020-го до фестиваля 2021 года.

Это означает, что август 2020 года у Курентзиса будет свободен для проведения Дягилевского фестиваля в Перми. Правда, программа пермского фестиваля тоже существенно секвестирована. В Перми тоже должна была состояться премьера «Дон Жуана» под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, её готовился ставить главный режиссёр Пермского театра оперы и балета Марат Гацалов, однако уже известно, что эта постановка перенесена на неопределённое время. Кроме того, ожидается, что в программе фестиваля примут участие только отечественные исполнители.

Ничего не известно о том, какие регламенты будут применяться по количеству зрителей на спектаклях и концертах и на расстановке зрительских кресел. По мнению источника в краевом Минкульте, подробности о проведении Дягилевского фестиваля стоит ждать не ранее 15 июля.

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