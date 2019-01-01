Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Зальцбургский фестиваль пройдёт без Теодора Курентзиса
На официальном сайте Зальцбургского фестиваля появилась обновлённая программа фестиваля 2020 года. Она была обнародована также на пресс-конференции, прошедшей 9 июня.
В этом году фестиваль пройдёт не с 18 июля, как планировалось, а с 1 по 30 августа и недосчитается многих событий, которые значились в программе первоначально.
Так, в программе, скорректированной коронавирусом, нет событий с Теодором Курентзисом и оркестром MusicAeterna. Планировалось, что они примут участие в постановке оперы Моцарта «Дон Жуан» (режиссёр — Ромео Кастеллуччи), однако стало известно, что эта премьера перенесена на 2021 год. Идеологически это объясняется тем, что руководство фестиваля решило сделать юбилейным весь год — от фестиваля 2020-го до фестиваля 2021 года.
Это означает, что август 2020 года у Курентзиса будет свободен для проведения Дягилевского фестиваля в Перми. Правда, программа пермского фестиваля тоже существенно секвестирована. В Перми тоже должна была состояться премьера «Дон Жуана» под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, её готовился ставить главный режиссёр Пермского театра оперы и балета Марат Гацалов, однако уже известно, что эта постановка перенесена на неопределённое время. Кроме того, ожидается, что в программе фестиваля примут участие только отечественные исполнители.
Ничего не известно о том, какие регламенты будут применяться по количеству зрителей на спектаклях и концертах и на расстановке зрительских кресел. По мнению источника в краевом Минкульте, подробности о проведении Дягилевского фестиваля стоит ждать не ранее 15 июля.
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