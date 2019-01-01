Евгений Ревенко: «Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования Поделиться Поделиться Твитнуть

Все заинтересованы в том, чтобы общенародное голосование прошло открыто и честно, строго в рамках закона, так, чтобы его результат ни у кого не вызывал сомнений. Со своей стороны, «Единая Россия» постарается это обеспечить, сообщает пресс-служба исполкома «Единой России» в Пермском крае.

О направлении наблюдателей заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко в ходе первого заседания координационного совета при Общественной палате РФ по взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по закону о поправке к Конституции.

«У нас накоплен большой опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе по наблюдению за ходом голосования в день выборов. Кроме того, как вы знаете, в общей борьбе с пандемией на базе приёмных «Единой России» по всей стране мы развернули волонтёрские центры. В их работу вовлечено огромное количество добровольцев. Очевидно, что многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования. Мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки», — заявил он.

Социологические опросы показывают, что жители страны поддерживают поправки к Конституции, причём это граждане различных возрастов и политических взглядов, констатировал Ревенко.

«На фоне последних событий, общей борьбы с коронавирусом, мы видим своевременность и важность, прежде всего, блока социальных поправок в Конституцию. Забота о человеке, его благополучии — основа государственной политики. В случае принятия поправки закрепят важные для всех нас вещи. Это, прежде всего, качественная медицина, индексация пенсий и пособий, традиционные семейные ценности, забота о детях и многое другое», — отметил он.

Ревенко напомнил, что «Единая Россия» принимала активное участие в работе над поправками: ещё до пандемии в регионах прошло обсуждение ключевых положений, которые предлагались к внесению в Основной закон страны. Эти предложения были переданы в рабочую группу по поправкам, в которой также работали представители партии. Часть предложений от регионов вошла в итоговую редакцию.

«Но, пожалуй, самое важное, что учтено мнение людей. И, таким образом, мы можем говорить, что результат предстоящего голосования по поправкам станет своего рода новым общероссийским консенсусом, объединяющим всех жителей страны», — резюмировал он.

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