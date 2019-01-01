Мария Сыропятова В Пермском крае зарегистрировано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 8 июня было зарегистрировано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом на заседании правительства Пермского края рассказала заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Екатерина Макаренко. По её словам, агентство займётся популяризацией предпринимательства, организацией доступа МСП к финансовым ресурсам, а также окажет помощь по поиску новых ниш для бизнеса за пределами Пермского края.

В Пермском крае более 100 тыс. субъектов МСП, в этом секторе занято свыше 350 тыс. человек — треть рабочей силы региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.