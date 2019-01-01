Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в 20-й раз вручили премии по культуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Накануне Дня города в администрации Перми вручили премии в сфере культуры и искусства. В этом году премия вручается в 20-й раз.

Премию имени Сергея Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии получил солист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Кирилл Макурин за исполнение партии подполковника Вершинина в балете «Зимние грёзы».

Премию имени Народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства присудили артисту Пермского театра юного зрителя Евгению Замахаеву за исполнение ролей Ёжика в спектакле «Сказки про Ёжика в тумане» и Педро Пули в спектакле «Капитаны песка».

Премия имени композитора Александра Немтина за создание лучшего произведения музыкального искусства присуждена преподавателю Пермского государственного института культуры Никите Широкову за создание «Старинной сюиты Ex Anima» для органа.

Премию имени поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы получил преподаватель театральных дисциплин Пермского краевого колледжа искусства и культуры Александр Югов за создание пьесы «Разговор на равных».

Премии имени заслуженного художника Российской Федерации Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства удостоена преподаватель специальных дисциплин художественного училища Ольга Пешкова за создание художественного проекта «Анималистика».

Премии имени заслуженного артиста Российской Федерации Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии или на телевидении удостоена руководитель Камерного театра «Новая драма» Марина Оленёва за постановку спектакля «Летели качели».

Премии имени исследователя и просветителя Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность удостоена художественный руководитель и дирижер Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии Галина Токарева за сохранение музыкальных традиций и вклад в развитие русской народной музыки.

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