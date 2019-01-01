Миллиард на новостройки Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Осенью 2020 года «Метафракс» завершит строительство ещё двух домов для жителей Губахи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Губахе, в верхней части проспекта Ленина, продолжается строительство квартала современных кирпичных девятиэтажных домов. Осенью 2019 года «Метафракс» построил и заселил 4четыредевятиэтажки общей площадью 13,4 тыс. кв. м. В феврале 2019 года было начато строительство ещё двух домов, по 81 квартире в каждом. Их заселение запланировано на осень 2020 года.

Жильё возводит входящая в «Метафракс Групп» компания «МетаТрансСтрой». Сейчас строители облагораживают придомовую территорию вокруг пятого и шестого зданий, обустраивают в новостройках кровли и систему отопления, налаживают работу лифтов, систем водоснабжения и канализации, электро- и газоснабжения. Во всех помещениях завершаются отделочные работы.

— Жилищная программа — важное направление нашей социальной и кадровой политики. При всех сложностях нынешнего времени мы уделяем ей особое внимание. Потребность в качественном жилье является приоритетной, поэтому мы помогаем нашим сотрудникам в том, что для них наиболее необходимо. На возведение шести домов компания направила 1 млрд руб., — сообщил генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Компания «Метафракс» последовательно реализует свою жилищную программу. В целом за последние годы «Метафракс» построил восемь многоквартирных домов общей площадью более 20 тыс. кв. м.

— «Метафракс» как социально ответственный работодатель развивает жилищное строительство в Губахе. Впервые за многие годы производится комплексная застройка целого квартала. Компания строит жильё по уникальному проекту и благоустраивает придомовое пространство на качественно новом для нашего города уровне. Эти высотки украсили Губаху, их возвели с учётом архитектурной концепции развития и благоустройства городского пространства, — подчеркнул глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин.

Новые дома, построенные «Метафраксом», оснащены автоматизированными системами учёта потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой энергии в местах ввода инженерных коммуникаций в здания и у каждого потребителя. Установлены современные регуляторы давления воды. Индивидуальные тепловые пункты в квартирах оснащены аппаратурой с автоматической регулировкой температуры системы отопления и горячего водоснабжения. Здания оснащены современными, доступными для инвалидов-колясочников лифтами. Во дворах предусмотрены различные зоны отдыха для детей и взрослых, установлены игровые и спортивные площадки. К домам подведены удобные въезды, по периметру жилого комплекса имеется вместительная автопарковка. Новые высотки отличает современная отделка квартир.

Метафракс

Значительная часть жилья отведена сотрудникам строящегося комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ). Квартиры в новых домах получают как молодые специалисты «Метафракса», так и работники со стажем. Квартиры сдают сотрудникам компании в аренду, либо они приобретают их с рассрочкой платежа до 15 лет. Работники имеют право на беспроцентную ссуду и скидки на приобретение квартир. Часть квартир в новостройках предусмотрена для нужд города, в том числе для семей медиков и педагогов.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.