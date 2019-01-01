Миллиард на новостройки

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Новые дома1

  Метафракс

Осенью 2020 года «Метафракс» завершит строительство ещё двух домов для жителей Губахи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Губахе, в верхней части проспекта Ленина, продолжается строительство квартала современных кирпичных девятиэтажных домов. Осенью 2019 года «Метафракс» построил и заселил 4четыредевятиэтажки общей площадью 13,4 тыс. кв. м. В феврале 2019 года было начато строительство ещё двух домов, по 81 квартире в каждом. Их заселение запланировано на осень 2020 года.

Жильё возводит входящая в «Метафракс Групп» компания «МетаТрансСтрой». Сейчас строители облагораживают придомовую территорию вокруг пятого и шестого зданий, обустраивают в новостройках кровли и систему отопления, налаживают работу лифтов, систем водоснабжения и канализации, электро- и газоснабжения. Во всех помещениях завершаются отделочные работы.

— Жилищная программа — важное направление нашей социальной и кадровой политики. При всех сложностях нынешнего времени мы уделяем ей особое внимание. Потребность в качественном жилье является приоритетной, поэтому мы помогаем нашим сотрудникам в том, что для них наиболее необходимо. На возведение шести домов компания направила 1 млрд руб., — сообщил генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Компания «Метафракс» последовательно реализует свою жилищную программу. В целом за последние годы «Метафракс» построил восемь многоквартирных домов общей площадью более 20 тыс. кв. м.

— «Метафракс» как социально ответственный работодатель развивает жилищное строительство в Губахе. Впервые за многие годы производится комплексная застройка целого квартала. Компания строит жильё по уникальному проекту и благоустраивает придомовое пространство на качественно новом для нашего города уровне. Эти высотки украсили Губаху, их возвели с учётом архитектурной концепции развития и благоустройства городского пространства, — подчеркнул глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин.

Новые дома, построенные «Метафраксом», оснащены автоматизированными системами учёта потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой энергии в местах ввода инженерных коммуникаций в здания и у каждого потребителя. Установлены современные регуляторы давления воды. Индивидуальные тепловые пункты в квартирах оснащены аппаратурой с автоматической регулировкой температуры системы отопления и горячего водоснабжения. Здания оснащены современными, доступными для инвалидов-колясочников лифтами. Во дворах предусмотрены различные зоны отдыха для детей и взрослых, установлены игровые и спортивные площадки. К домам подведены удобные въезды, по периметру жилого комплекса имеется вместительная автопарковка. Новые высотки отличает современная отделка квартир.

Новые дома2

  Метафракс

Значительная часть жилья отведена сотрудникам строящегося комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ). Квартиры в новых домах получают как молодые специалисты «Метафракса», так и работники со стажем. Квартиры сдают сотрудникам компании в аренду, либо они приобретают их с рассрочкой платежа до 15 лет. Работники имеют право на беспроцентную ссуду и скидки на приобретение квартир. Часть квартир в новостройках предусмотрена для нужд города, в том числе для семей медиков и педагогов.

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