Краевая КСП выявила в центре «Муравейник» нарушения на 1,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края завершила проверку реализации госпрограмм и контрактов пермским центром «Муравейник» в 2018—2019 годах.

Установлено, что в 2018 году центр получил субсидии на 80,1 млн руб., в 2019 году — на 79 млн руб.

По мнению КСП, выполненные центром работы были включены в государственное задание необоснованно.

Выявлено нарушений на 1,7 млн руб. В эту сумму включено: неэффективное расходование средств бюджета Пермского края на 589,2 тыс. руб.; неправомерное расходование — 1 млн руб.; ущерб, причинённый бюджету Пермского края, — 160,7 тыс. руб.

Среди основных нарушений: не подтверждено фактическое участие членов проведённых мероприятий; заключены договоры со сроком действия, превышающим мероприятие; не обеспечено участие необходимого количества обучающихся в соответствии со сметой; утверждение сметы позднее даты проведения мероприятия.

Кроме того, КСП выяснила, что для участия во всероссийской олимпиаде школьников «Муравейник» приобрёл материальные ценности на 162,9 тыс. руб., но сделал это после проведения мероприятия и сдачи финансового отчёта.

Также КСП установила, что «Муравейник» приобрёл хоккейный уголок за 136 тыс. руб. и не передал его Лобановской средней школе.

Более того, КСП выявила недостачу наградной продукции, хотя её наличие было отражено в отчётах.

В адрес министра образования и науки Пермского края и директора центра направлены представления, содержащие рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в ГУ МВД по Пермскому краю и прокуратуру Пермского края для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер реагирования со стороны указанных органов.

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