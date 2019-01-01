«МегаФон» организовал противопожарное наблюдение за лесами России Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях оператора «МегаФон», будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесами 27 регионов России. Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар, сообщает пресс-служба оператора.

География проектов охватывает таёжные районы Сибири и Дальнего Востока, лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа. На Урале масштабный проект реализован при участии оператора в соседнем регионе — Свердловской области.

«По данным МЧС, с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тыс. очагов природных пожаров на площади 850 тыс. га. Цифровые сервисы «МегаФона» помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьёзные экономические потери, которые несёт государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― отметил Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов «МегаФона».

Система поможет на ранней стадии выявить пожар и подать сигнал о возгорании или задымлении в лесных массивах. Можно даже отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях «МегаФона» высотой от 72 до 90 м, радиус обзора — до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 м даже на этапе задымления и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов, оборудование устойчиво к любым погодным условиям — от -50C до + 50C.

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