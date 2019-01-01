Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье скончался один пациент, инфицированный COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай, связанный с коронавирусом.

Он относится к 53-летней пациентке, скончавшейся от онкологического заболевания, но у неё был положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время в регионе достигло 70.

На лечении находится 821 пациент, выздоровели за всё время 1311 человек.

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