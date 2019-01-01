Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье скончался один пациент, инфицированный COVID-19
По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай, связанный с коронавирусом.
Он относится к 53-летней пациентке, скончавшейся от онкологического заболевания, но у неё был положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время в регионе достигло 70.
На лечении находится 821 пациент, выздоровели за всё время 1311 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.