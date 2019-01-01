Дмитрий Енцов журналист После совещания с губернатором в мэрии Перми решили изменить пути следования двух автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

После совместного совещания врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с городской администрацией и членами депутатской временной комиссией по контролю за организацией работы транспортной модели 8 июня решено изменить пути следования двух автобусных маршрутов, которые «попали» под корректировку новой маршрутной сети.

Автобусный маршрут №63, который с 1 июня курсирует от микрорайона Крохалева до гипермаркета «Семья» через ул. Сибирскую, теперь будет курсировать до микрорайона Садового.

Как отметил глава Перми Дмитрий Самойлов в своём instagram-аккаунте, это стало реакцией на многочисленные жалобы от жителей по поводу ликвидации маршрута №43, который ранее курсировал от Крохалева до Садового.

Второе изменений касается маршрута №74, который с 1 июня курсировал от микрорайона Владимирского до Перми II. Теперь его конечным пунктом будет Заостровка. Фактически маршрут вернулся к «дореформенному» состоянию, то есть до 1 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.