Прокуратура внесла представление и. о. министра природных ресурсов Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края в ходе проверки в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии выявила нарушения.

Установлено, что ряд лиц, имеющих охотничьи билеты единого федерального образца, не внесены в реестр. При этом сам охотхозяйственный реестр вёлся с нарушениями. Также должностные лица министерства при наличии оснований (например, судимости владельца охотничьего билета) не осуществляли процедуру его аннулирования.

По итогам проверки природоохранный прокурор внёс и. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края представление.





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