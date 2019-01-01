Из-за вспышки коронавируса на карантин закрыты четыре отделения краевой психиатрической больницы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми четыре отделения краевой психиатрической больницы закрыты на приём и перевод пациентов, из них три отделения на Банной горе и одно — на ул. Революции. У шести пациентов медучреждения выявлен коронавирус, при этом пациенты между собой не контактировали. Сейчас все они переведены в специализированные учреждения Перми. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Кроме того, коронавирус был выявлен у медработника больницы. В связи с тем, что болезнь протекает бессимптомно, медработник изолирован на дому. 22 контактных сотрудника медучреждения находятся в обсервации в больнице.

В настоящее время Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Круг контактных лиц определён, у всех взяты пробы на наличие коронавируса.

Всего с начала пандемии в Пермском крае коронавирус был диагностирован у 2202 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.