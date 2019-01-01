Наталья Тимофеева журналист Выборы и антикризисные меры Депутаты Заксобрания завершат весеннюю сессию введением новых мер поддержки и объявлением выборов губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В четверг, 11 июня, в формате видеоконференцсвязи состоится пленарное заседание Законодательного cобрания, которое должно завершить весеннюю сессию. В повестке — 27 вопросов. Первым из них значится назначение даты досрочных выборов губернатора Пермского края. Собственно, именно поэтому заседание пройдёт не в привычный третий четверг месяца.

В соответствии с федеральными законами в случае досрочного прекращения полномочий губернатора, как это было в Прикамье в январе этого года, выборы нового главы региона должны быть назначены Заксобранием на второе воскресенье сентября (в этом году — 13 сентября). При этом дать старт новому избирательному циклу региональный парламент должен не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

«Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка к этому времени нормализуется, и жители края смогут реализовать свое избирательное право в максимальном объёме», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Кому нужнее

И это не единственный важный законопроект этого заседания. Так, депутаты заслушают отчёт об исполнении бюджета в 2019 году, а также рассмотрят проект поправок в краевой бюджет на 2020—2022 годы. Многие из них касаются перераспределения средств с некоторых инвестиционных проектов на финансовую поддержку учреждений, пострадавших от распространения коронавируса. Например, перераспределению подвергнутся 78 млн руб., предусмотренные в бюджете на 2020 года на строительство объекта «Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь». Средства решили направить на другие цели после расторжения госконтракта на выполнение проектно-изыскательских работ. Также на помощь пострадавшим учреждениям, принадлежащим правительству Пермского края, направят деньги, которые ранее предусматривались на проектирование и строительство аквапарка (200 млн руб.). Напомним, контракт с проектировщиком аквапарка расторгли, чтобы найти инвестора, готового выполнить работы за свой счёт в формате государственно-частного партнёрства

Благодаря этому перераспределению АО «Пермский свинокомплекс» получит 152,4 млн руб., а ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» — 47,5 млн руб. Финансовые проблемы у спорткомплекса возникли из-за приостановления деятельности на фоне коронавируса. При этом учреждение сохраняет рабочие места и продолжает платить зарплату сотрудникам. Предполагается, что спорткомплекс направит полученные деньги на оплату труда, взносы с ФОТ, на налоги и сборы, на коммунальные, эксплуатационные и прочие расходы. Субсидии им хватит на июль, август и сентябрь.

У АО «Пермский свинокомплекс» проблемы начались ещё до введения режима самоизоляции из-за роста цен на основные ингредиенты для производства комбикормов и снижения закупочной цены на мясо свиней. Господдержка позволит восполнить недостаток оборотных средств предприятия, добиться безубыточности и сохранения действующего производства свинины.

Отдельно отметим, что в рамках внесения поправок в краевой бюджет планируется помочь и ПКГУП «Теплоэнерго». По прогнозу регионального оператора, из-за коронавируса на конец 2020 года собираемость платежей за услугу не превысит 54,25% от плана. Недополученные доходы предприятия составят 1,1 млрд руб. Поэтому краевые власти предложили выделить регоператору очередную субсидию в размере 757,1 млн руб. и установить для него нулевую ставку по налогу на прибыль организаций. Власти Прикамья уверены, что это поможет повысить финансовую устойчивость ПКГУП «Теплоэнерго» и обеспечит стабильное оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке и захоронению отходов на территории края. Остальную недополученную сумму удастся покрыть за счёт средств из федерального бюджета, кредита и субсидии в размере 693,1 млн руб., которая уже заложена в краевом бюджете.

Также в связи с распространением коронавируса правительство края предложило депутатам изменить условия реструктуризации задолженности муниципальных образований перед бюджетом Пермского края. Для стабилизации местных бюджетов предлагается убрать условие о направлении средств бюджетов муниципальных образований на реализацию социально значимых проектов. После принятия законопроекта в течение 2020 года территории смогут распределять высвободившиеся средства на своё усмотрение.

«Пермский край в непростых условиях делает всё возможное для балансировки бюджета, — отметил Валерий Сухих. — Сегодня мы одни из первых в России получили финансовую поддержку в размере 5,4 млрд руб. на восполнение выпадающих доходов. Все средства идут на выполнение социальных обязательств. Надеюсь, что это только первый транш. Федерация уже сегодня заявила, что берёт на себя обязательства предоставления компенсаций региональным бюджетам из-за снижения доходов».

Налоговые льготы и развитие села

Депутаты, кроме того, примут третий пакет экономических мер, направленный на поддержку бизнеса и экономики региона в период «коронакризиса». Напомним, что в апреле и мае краевые законодатели приняли первые два пакета мер поддержки. Помощь со стороны края, например, в виде пониженных ставок по УСН и ПСН и уменьшения арендной платы за счёт снижения налога для арендодателя, смогли получить организации, работающие в 27 сферах деятельности.

Сейчас в список пострадавших предприятий планируется внести организации, работающие в сфере ЖКХ. В результате они смогут рассчитывать на помощь от региона.

Также в пакет вошли два законопроекта, направленные на поддержку инвестиционной деятельности на территории Пермского края. После их принятия компании со статусом приоритетного инвестпроекта смогут уменьшить сумму налога на прибыль на часть затрат на закупку либо изготовление оборудования. Размер инвестиционного вычета для всех типов инвестпроектов будет составлять до 50% расходов. Минимальный размер налога, который надо уплатить в региональный бюджет, для таких предприятий будет зависеть от масштаба инвестпроекта.

Кроме того, для участников региональных инвестиционных проектов предлагается снизить ставку по налогу на прибыль до 10%. Предполагается, что этим меры простимулируют создание новых производств на территории Пермского края.

«В повестке — много вопросов, которые касаются антикризисных мер поддержки в сегодняшних непростых условиях, — отметил Сухих. — За последние месяцы и Законодательным Собранием, и региональным правительством проведена серьёзная работа по обеспечению социальной помощи нашим гражданам, разработаны и начали действовать меры поддержки для бизнеса, промышленности, экономики в целом. Говорил не раз, и ещё раз подчеркну: Пермский край продемонстрировал пример слаженных действий и сознательности в непростых и новых для всего мира условиях».

В формате видео-конференц-связи пройдёт также два правительственных часа. На одном министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев отчитается о реализации программы газификации. На втором — министр сельского хозяйства Оксана Бреднева расскажет о программе «Комплексного развития сельских территорий.

Собственно, эти две темы связаны между собой, отмечает Валерий Сухих:

«В крае зарегистрировано более 300 сельхозорганизаций, около 1,7 крестьянско-фермерских хозяйств, более 400 тыс. личных подсобных хозяйств. Поговорим о том, что сегодня делается для этих местных сельхозпроизводителей региональными властями, какое будущее у предпринимательской инициативы на селе. И в продолжении «правительственного» часа обсудим ещё одно ключевое направление развития села — газификацию. Сейчас реализация этой программы находится на контроле у большинства депутатов, которые заинтересованы в обеспечении газом населённых пунктов своих округов. Поэтому ожидается содержательный разговор».

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