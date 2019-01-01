Григорий Серёдкин Пострадавшим от паводка семьям в Пермском крае могут предоставить мебель Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл совещание с главами территорий, пострадавших от паводка. Краевые власти обсудили меры поддержки граждан.

Напомним, паводок 2020 года стал самым серьёзным за всю историю наблюдений в Прикамье. Он затронул 12 муниципалитетов. В зонах подтопления оказались более 1 тыс. жителей. Пострадали более 100 домов, почти 800 придомовых территорий и 16 участков дорог, 2 автомобильных моста.

По словам и.о. министра краевого минтербеза Виктора Батмазова, гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, наблюдается снижение паводка. Режим повышенной готовности действует в Гайнском, Нытвенском и Соликамском районах. Приток воды к Камской ГЭС снизился более, чем в четыре раза до 3,2 кубометра в секунду. Заполняемость Камского водохранилища — 98,9%, Воткинского — 98,3%.

Ранее краевые власти уже начали оказывать материальную поддержку пострадавшим в зоне паводка. Так, по поручению Дмитрия Махонина, пострадавшие смогут получить древесину для восстановления жилья и выплаты до 100 тыс. руб. на ремонт домов и участков.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края:

— Мы с муниципалитетами достаточно подробно всё проработали и подготовили необходимые документы и выплатили материальную помощь 84-м семьям в Гайнском районе (5-15 тыс. руб. на средства первой необходимости, личной гигиены, питание). Это то, что сделали сразу. Плюс на основании распоряжения правительства из краевого резервного фонда выделены средства на восстановление имущества. Так, выплаты от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. получат 80 семей. 55 семей уже их получили. В Соликамском городском округе материальную помощь получили 59 семей. Выплаты от 50 до 100 тыс. руб. получат ещё 58 семей. Все средства планируется выплатить до 18 июня.

Как отметил Павел Фокин, основная проблема, из-за которой бывает трудно осуществить выплаты пострадавшим, — отсутствие регистрации по месту, где подтоплен дом.

«Фактически там семья проживает, но документально это нигде не оформлено. Особое внимание следует обратить на оформление первичных документов, чтобы семья могла своевременно получить помощь».

В качестве варианта помощи Дмитрий Махонин предложил передачу нуждающимся мебели на безвозмездной благотворительной основе. Глава краевого минсоца сообщил, что работа в этом направлении также проводится.

Павел Фокин:

— Муниципалитетам поручено сформировать совместно с органами соцзащиты списки по пострадавшим семьям на предмет того, кому какие предметы мебели нужны: столы, тумбочки, шкафы, газовые плиты и.т.д. Когда реестр будет готов, мы сможем максимально помочь различным семьям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.