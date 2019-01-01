Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Завод Шпагина» отправляется в «РемПуть» Осенью в Перми пройдёт фестиваль — театральная биржа Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Стали известны сроки проведения нового фестиваля «РемПуть. Театральная биржа»: он пройдёт 25 — 28 сентября на территории «Завода Шпагина».

Автор идеи фестиваля — режиссёр Владимир Гурфинкель — говорит, что это событие в формате site-specific, то есть всё, что на нём будет происходить, создаётся специально для этой необычной площадки или тщательно подгоняется к ней, а не механически переносится. Слоган события — «Театральные спектакли в нетеатральных пространствах». Фестиваль будет проводиться в трёх различных по объёму и конфигурации пространствах «Завода Шпагина».

Гурфинкель задумал это событие как биржу режиссёрских идей, продюсерских предложений и актёрских талантов; как продюсерский центр, который создаёт спектакли к открытию, а затем в течение сезона играет их ежемесячно.

Автор идеи «РемПути» считает, что фестиваль будет говорить со зрителем о завтрашнем дне в искусстве, знакомить с актуальными театральными трендами, закреплять в театральном репертуаре города спектакли, созданные в новых тенденциях.

Будут представлены спектакли нескольких форматов:

— «Театр, где сидят»: спектакли, где сцена отделена от зрительного зала. Такие спектакли Гурфинкель называет «спектакли будущего в структуре прошлого».

— «Театр, где стоят и ходят»: партиципаторные и иммерсивые спектакли.

— «Театр, где поют»: новые средства выразительности в музыкальных спектаклях.

— «Театр, где танцуют»: поиск новых средств выразительности в пластических спектаклях.

— «Театр, где нет актёров»: спектакли с использованием технических средств художественной выразительности.

В каждом из этих пяти направлений будет по спектаклю-хэдлайнеру: будут приглашены лучшие представители своих жанров; ещё пять спектаклей — по одному в каждом из направлений — будут созданы специально для «РемПути». Спектакли будут показаны по два-три раза, всего планируется 22 показа.

Планируется также образовательная часть: лекции-перформансы, выпуск подкастов фестиваля, создание телеграм-канала и YouTube-канала, создание онлайн-библиотеки фестиваля.

Владимир Гурфинкель мечтает благодаря фестивалю «РемПуть» превратить Завод Шпагина во всероссийскую театральную биржу, кузницу новых театральных идей российского масштаба. Министерство культуры Пермского края считает фестиваль 2020 года «пробным шаром»: от того, как он «ляжет», зависит, будет ли это событие ежегодным.

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