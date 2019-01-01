Дмитрий Енцовжурналист
Объявлен аукцион на организацию «Летопарка» в сквере у театра оперы и балета
Объявлен аукцион на организацию площадок развлечений «Летопарк» на территории сквера у театра оперы и балета.
Начальная (максимальная) стоимость — 17,9 млн руб.
Срок подачи заявок — до 3 июля, проведение аукциона намечено на 6 июля.
Монтаж оборудования намечен в течение трёх дней с момента заключение договора. Срок действия — до 30 сентября.
В техзадании указано, что «Летопарк» будет работать в период проведения фестиваля «Пермский период. Новое время».
Всего должны быть смонтированы четыре игровые площадки: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Площадь семьи».
Кроме того, победитель аукциона обязан «обеспечить проведение не менее 87 мероприятий, предполагающих массовое скопление зрителей».
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