Дмитрий Енцов журналист Объявлен аукцион на организацию «Летопарка» в сквере у театра оперы и балета Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлен аукцион на организацию площадок развлечений «Летопарк» на территории сквера у театра оперы и балета.

Начальная (максимальная) стоимость — 17,9 млн руб.

Срок подачи заявок — до 3 июля, проведение аукциона намечено на 6 июля.

Монтаж оборудования намечен в течение трёх дней с момента заключение договора. Срок действия — до 30 сентября.

В техзадании указано, что «Летопарк» будет работать в период проведения фестиваля «Пермский период. Новое время».

Всего должны быть смонтированы четыре игровые площадки: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Площадь семьи».

Кроме того, победитель аукциона обязан «обеспечить проведение не менее 87 мероприятий, предполагающих массовое скопление зрителей».

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