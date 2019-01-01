Пострадавшие от паводка жители Пермского края получат древесину для восстановления домов Поделиться Поделиться Твитнуть

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина жители региона, пострадавшие от паводка, смогут получить древесину для восстановления жилья вне очереди. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Чтобы получить древесину, жителям Прикамья необходимо представить в лесничество справку об утрате или повреждении имущества, а также заявление на заключение договора купли-продажи. Кроме того, в случае утраты колотых дров пострадавшие от паводка жители смогут получить дровяную древесину.

Напомним, этой весной в результате подъёма воды в реках Каме, Усьве, Яйве, Лытве, Весляне и Колве были подтоплены территории 12 муниципальных образований. В настоящее время все населённые пункты в Пермском крае освобождены от воды. Сейчас работают комиссии по оценке материального ущерба в пострадавших территориях края.

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