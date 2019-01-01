Сергей Данилов Трассу Пермь — Екатеринбург перекроют в ночь на 10 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Участок трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург перекроют в ночь на среду, 10 июня. Будет проведён монтаж надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Работы на 334-м км трассы будут проводиться с 2:00 до 2:40. Движение на это время перекроют в оба направления. Объехать закрытый участок можно будет через Московский тракт.

На данный момент проход по надземному пешеходному переходу закрыт. Пешеходы могут перейти проезжую часть через подземный пешеходный переход в 300 метрах от повреждённого строения.

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