Сергей Данилов Против сотрудника компании связи возбуждено 14 уголовных дел за хищение информации Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудника оператора мобильной связи подозревают в краже и продаже данных клиентов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, речь идёт о специалисте пермского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации».

По данным правоохранителей, подозреваемый отвечал за информационно-справочное обслуживание клиентов. При этом он копировал информацию о телефонных разговорах абонентов и их персональные данные, а также пароли доступа к их личным кабинетам. Незаконно полученные сведения пермяк передавал неустановленным лицам с помощью Telegram.

В итоге по материалам УФСБ по Пермскому краю следственными органами СКР в отношении него было возбуждено в общей сложности четырнадцать уголовных дел по ч. 3 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения), и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения).

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