Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музейные и благотворительные проекты Пермского края получили гранты Потанина Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение двух дней происходило объявление результатов грантовых конкурсов благотворительного фонда Владимира Потанина, активное участие в котором приняли проекты из Пермского края.

3 июня были объявлены итоги конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ», направленной на поддержку специалистов и организаций, меняющих представление о роли музея в современном мире и делающих его открытым общественным институтом (до нынешнего года конкурс назывался «Меняющийся музей в меняющемся мира»). Конкурс проводился по четырём номинациям: «Технологии и инструменты», «Культура участия», «Сетевые партнёрства», «Новые вызовы».

На конкурс поступило 485 заявок от музеев и других организаций в сфере культуры и образования. В финал вышло 50 претендентов, победителями стали 16 проектов.

Среди них — два проекта из Пермского края.

В номинации «Новые вызовы» грант получил проект Пермского краеведческого музея «Порядок из хаоса», направленный на изучение музейных посетителей и «непосетителей». Проект реализуется вместе с Пермской государственной художественной галереей и Музеем современного искусства «ПЕРММ». Планируются масштабные исследования, которые позволят создать «портретную галерею» потребителя местного культурного продукта и создать механизмы, позволяющие привлечь и удержать потенциальную аудиторию, совершенствовать практику обмена аудиториями.

Автор проекта Сергей Островский поясняет, что проект возник как часть подготовки к переезду музеев на территорию Завода Шпагина:

— Не секрет, что в результате создания культурного пространства «Завод Шпагина» в одном месте впервые окажутся крупнейшие музеи Перми. Поэтому нам принципиально важно разработать стратегию сетевого добрососедства, чтобы быть готовым к масштабным содержательным и пространственным трансформациям.

Мы не можем просчитать эффекты, к которым приведет трансформация социокультурного пространства Перми через 20-25 лет, но можем максимально подготовиться к изменениям в кратко- и среднесрочном горизонте планирования, сделав переезд не механическим перемещением потоков посетителей и смыслов, но выработкой новой стратегии, переосмысляющей аудитории и наследие региона, рассредоточенное в музеях города, в добрососедскую и эффективную модель.

Название проекта отсылает к одноименной книге Пригожина и Стенгерса: «на современной стадии ускоренных социальных изменений: разупорядоченности, неустойчивости, разнообразии, неравновесности, нелинейных соотношениях, …малый сигнал на входе может вызвать сколь угодно сильный отклик на выходе».

Проект рассчитан на два года, реализация должна начаться нынешней осенью.

В номинации «Технологии и инструменты» грант выиграл Соликамский краеведческий музей с проектом «Каменные кружева Соликамска». Как пояснила автор проекта, заместитель директора музея Альбина Мальгина, планируется создание цифровой базы данных и виртуальной 3D-реконструкции объектов центрального архитектурного комплекса города с восстановлением утраченных элементов, которая должна стать как инструментом для изучения архитектуры ансамбля, так и базой для разработки следующих музейных продуктов (дополненная реальность, vr-игра, другие приложения с игровым и познавательным контентом).

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На следующий день, 4 июня огласили результаты ещё одного грантового конкурса фонда Потанина — «Новое измерение». В отличие от «Музея 4.0», это не регулярный конкурс, а разовый, антикризисный. В марте 2020 года Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд руб. на помощь НКО в условиях пандемии. Это не проектное финансирование, а поддержка текущей деятельности: грант, действие которого начинается в августе, целый год будет поддерживать социально направленные НКО.

Экспертный совет конкурса определил 56 организаций-победителей из 15 регионов России. Пермский край с тремя грантополучателями — в числе лидеров.

Фонд «Дедморозим» намерен с помощью гранта начать формирование фонда целевого капитала. Как пояснила пресс-секретарь «Дедморозим» Арина Плюснина, это важно для обеспечения стабильности, непрерывности работы всех проектов и служб фонда, особенно в долгосрочной перспективе.

Фонд «Берегиня» кроме поддержки основной деятельности — оплаты аренды офиса, работы сотрудников и специалистов — направит средства гранта на цифровизацию своей деятельности и создание сервисного сайта для родителей подопечных фонда — детей с онкологическими заболеваниями.

«Когда мы вынуждены были перейти в онлайн, мы поняли, что недостаточно готовы к такой ситуации: очень много было бумажных документов», — поясняет директор фонда Татьяна Голубаева. По её словам, цифровизация подразумевает создание полных баз данных как подопечных фонда, так и благотворителей. Сервисный сайт для родителей — это большой портал с информацией, образовательными программами и личным кабинетом для каждой семьи благополучателей.

Межрегиональная общественная организация «Общество развития продуктивных инициатив» направит грантовые средства на поддержание и развитие своего основного проекта — Центра помощи бездомным «Территория передышки». По словам руководителя организации Анны Фадеевой, центр помощи продолжает работать в условиях пандемии, четверо постоянных сотрудников подвергаются опасности заражения, это увеличивает и без того немаленькую психологическую нагрузку.

Средства гранта позволят расширить коллектив, в том числе принять на работу постоянного юриста — специалиста в современном законодательстве для оказания консультативной помощи людям, которым угрожает потеря жилья; а также специалиста по фандрайзингу. Кроме того, организация планирует продолжить работу «социального автомобиля», открыть постоянно действующую прямую телефонную линию для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и начать работу в трёх муниципалитетах Пермского края.

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