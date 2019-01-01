Дмитрий Енцов журналист В Прикамье разрешена работа отделов ТЦ с отдельными входами Но расстояние между покупателями должно быть не менее 4 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оперативный штаб Пермского края по противодействию распространению коронавируса 5 июня принял решение о разрешении работы непродуктовых отделов, расположенных в торговых центрах.

Но исключительно тех, которые имеют возможность организовать отдельный вход, через который можно попасть непосредственно в отдел, не заходя в сам ТЦ.

При этом, даже если отделы попадают в прописанные условия, их торговая площадь не должна превышать 400 кв. м.

Работа будет разрешена только с выполнением всех противоэпидемических мероприятий: наличие средств для обработки рук, покупатели должны быть в средствах индивидуальной защиты. Плюс, «поток» покупателей внутри должен соответствовать расчёту — не более одного человека на 4 кв. м.

Кроме того, работа должна быть организована так, чтобы покупатели не имели возможности переходить из одного отдела в другой внутри ТЦ.

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