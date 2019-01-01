В Пермском крае снят двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться Твитнуть

По решению оперативного штаба в Пермском крае прекращено направление на карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, прибывающих отправляли на 14-дневный карантин для противодействия распространению коронавируса. По данным Роспотребнадзора, 5,7% заражённых прибыли в Прикамье из других городов и стран, в частности, около 50 - из Москвы и Санкт-Петербурга.

В целом с 24 апреля по 15 мая прибывшим было выдано более 7 тыс. постановлений по двухнедельном карантину, из них было выявлено 47 случаев заболевания приехавших коронавирусом. С 15 по 31 мая — из 1090 прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего.

При этом приезжающие из Московской области по-прежнему будут отправляться на обязательный двухдневный карантин. Термоконтроль пассажиров в аэропорту и железнодорожных вокзалах будет сохранен.

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