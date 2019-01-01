Проблемный объект на ул. Крайпрудской, 44 в Перми введён в эксплуатацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного объекта, расположенного на ул. Крайпрудской, 44. Благодаря совместной работе застройщика, минстроя и ИГСН с начала года в Перми сдан третий проблемный дом. В мае был достроен дом на ул. Куйбышева, 109а, в январе сдан дом на ул. Челюскинцев, 23 (вторая очередь). Таким образом, с начала года в крае восстановлены права 339 дольщиков, сообщают в краевом минстрое.

Изначально блокированные дома террасного типа на ул. Крайпрудской, 44 общей площадью более 1,2 тыс. кв. м планировалось ввести в эксплуатацию в 2013 году. Застройщик «АН «Стрижи» нарушил этот срок более чем на шеть месяцев, поэтому объект попал в реестр проблемных.

Сейчас ведётся работа с федеральным фондом, специалисты должны принять решение о достройке или выплате компенсаций для восстановления прав дольщиков 43 домов. Средства на софинансирование мероприятий, которые определит фонд, заложены в бюджете — 453 млн руб. будет направлено в фонд в этом году. Региональный фонд, созданный в апреле текущего года, будет работать с федеральными мерами поддержки. Его главной задачей станет курирование достройки проблемных объектов в соответствии с решениями, принятыми федеральным фондом.

Напомним, в федеральный фонд направлены ходатайства о восстановлении прав дольщиков домов, застройщики которых признаны банкротами. Для достройки остальных объектов, где застройщики не признаны банкротами, минстрой разрабатывает региональный механизм. Достраивать объекты компании смогут с помощью заёмных средств.

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