Рузанна Баталинакорреспондент
Вместо афиши
Культурная жизнь на диване с 5 по 7 июня
Новый уикенд — новые трансляции. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, не нарушая режим самоизоляции: долгожданный «Кориолан» с Томом Хиддлстоном, знаменитая «Тысяча и одна ночь» Берлинских филармоников и многое другое.
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5 июня, 04:40 (до 6 июня, 03:30). TheatreHD начинает показ оперы «Тоска» (16+). Тито Гобби, знаменитый баритон и неутомимый популяризатор итальянской мелодрамы, отметился и как оперный режиссёр.
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5 июня, 16:00. Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина покажет концерт ансамбля «Триголос» «Над рекой» (0+).
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5 июня, 19:00. Пермская краевая филармония ждёт зрителей на закрытие Х Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России представят свою джазовую программу с участием выдающегося российского трубача, педагога и телеведущего Вадима Эйленкрига и его группы Eilenkrig Crew.
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5 июня, 19:00. Пермский академический театр оперы и балета П. И. Чайковского покажет концерт из серии «Антология русской музыки» (6+) — вокально-инструментальные произведения композиторов «Могучей кучки».
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5 июня, 19:00. Пермский академический Театр-Театр покажет спектакль Владимира Гурфинкеля «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+).
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5 июня, 22:00. Wink транслирует концерт Metallica. Orion Festival: Tour Through the Never (18+).
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6 июня, 04:40 (до 6 июня, 03:30). TheatreHD начинает показы «Отелло» (16+). Бартлет Шер принялся за постановку оперы Верди, имея опыт работы с комическими операми в Мет и с пьесами Шекспира на драматических сценах. В «Отелло» он находит точки пересечения острой характерности и высокой трагедии, а также точку встречи старой трагедии и новой драмы, пульсирующий нерв ибсеновской обыденности.
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6 июня, 12:00. Начнётся совместный онлайн-марафон Тотального диктанта (6+) и Google, который будет посвящен влиянию интернета на русский язык. Участников ждут четыре лекции: Екатерина Тупицына расскажет о том, как в русском языке живут слова, связанные с интернетом, Ольга Лукинова поделится со слушателями списком слов, которые не следует употреблять в деловой переписке, Станислав Ашманов раскроет все карты, чтобы посвятить слушателей в тайны работы искусственного интеллекта и машинного поиска; Лев Оборин даст советы писателям, которые только начинают свой путь, и проведет краткий экскурс в современную сетевую литературу. Ведущие марафона в режиме онлайн встретятся с гостями: писательницей Диной Рубиной, которая в 2013 году была автором Тотального диктанта, телеведущей и журналисткой Фёклой Толстой, лингвистом Максимом Кронгаузом — чтобы выяснить, какие изменения, по их мнению, русский язык претерпевает в эпоху цифровизации. Подарком для всех участников станет демодиктант, который каждый слушатель сможет написать на сайте Тотального диктанта, а после мгновенно узнать результат благодаря системе автоматизированной проверки. Диктант начнётся в 11:00 (МСК), а в 13:30 (МСК) организаторы марафона предложат поучаствовать в квизе на тему русского языка и литературы.
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6 июня, 13:00. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр покажет спектакль «Дом. Дочь. Дорога» (16+) на Пушкинском фестивале (г. Псков).
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6 июня, 17:00. Березниковский драматический театр проведёт «Ролевые игры» (16+) с Денисом Ярыгиным из цикла творческих встреч в игровой форме с режиссёрами БДТ, чьи постановки украшали репертуар театра последние несколько лет.
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6 июня, 19:00. Medici.TV покажет проект #ДетскаяСуббота medici.kids (0+): «Gaming in Symphony», дирижирует Эймеар Нун.
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7 июня, 04:40 (до 8 июня, 03:30). TheatreHD начинает показы оперы «Ангел-истребитель» (16+). Трагический абсурд званого вечера, обернувшегося ловушкой для знатных ценителей музыки, стал сюжетом фильма Луиса Бунюэля, а в 2016 году впервые попал на оперную сцену. Композитор Томас Адес в соавторстве с либреттистом и режиссёром Томом Кернсом создал галерею музыкальных образов: на 22 персонажа заявлено десять типов голосов. В спектакле Мет собран выдающийся ансамбль солистов, среди которых Одри Луна (Летисия Мэйнар), Йестин Дэвис (Франсиско Авила), Джозеф Кайзер (Эдмундо ди Нобиле), Джон Томлинсон (доктор Конде), Элис Кут (Леонора де Пальма), Кристин Райс (Бланка Дельгадо), Родни Гилфри (Альберто Рок), Дэвид Адам Мур (полковник Альваро Гомес).
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7 июня, 19:00. Пермский академический Театр-Театр покажет спектакль для детей «Сказка о Царе Салтане» (6+).
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7 июня, 10:00. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр покажет спектакль «Гöтрасьны дак гöтрасьны!» (Жениться так жениться») (12+). Свадебная хроника на коми-пермяцком языке с элементами традиционного обряда, с народными песнями и танцами.
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7 июня, 18:00. Березниковский драматический театр в рамках проекта «Школа современного зрителя» запускает новый онлайн-проект «киНОтеатр» (16+) — трансляции современных кинолент.
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7 июня, 19:00. Пермская краевая филармония покажет концерт Оркестра русских народных инструментов «Классика и современность» (6+).
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7 июня, 19:00. Пермский академический Театр-Театр покажет спектакль Владимира Золотаря «Анна Каренина» (18+).
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7 июня, 21:00. Medici.TV в программе #ВоскреснаяКлассика (6+) транслирует знаменитый концерт Берлинского филармонического оркестра «Тысяча и одна ночь», дирижирует Неэме Ярви, соло на скрипке — Янин Янсен.
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11 июня в 23:00 TheatreHD начинает трансляции знаменитого спектакля «Кориолан» (16+) с Томом Хиддлстоном в главной роли. По-спартански простую шекспировскую трагедию о суровом воине, который не выдержал испытаний славой и политикой, режиссёр Джози Рурк поставила столь же подчеркнуто лаконично. Небольшая сцена театра Донмар с трех сторон тесно окружена зрителями; несколько стульев, красная краска на полу и граффити на стенах, брутальные костюмы, равно отсылающие и к римской истории, и к современности. В этом скупом обрамлении ничто не мешает сверкать блистательному актёрскому ансамблю: Марк Гэтисс в роли изворотливого патриция Менения Агриппы, яростная в своих амбициях Дебора Финдли — мать героя Волумния, Хэдли Фрейзер в роли достойного врага Кориолана Тулла Авфидия, Эллиот Леви в роли профессионального политика Юния Брута. В центре, конечно, — Том Хиддлстон, Кориолан, которого каждый из героев пьесы стремится сделать марионеткой в игре своих интересов, но каждый раз усилия эти рассыпаются в пыль.
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Ежедневно можно увидеть выставку «Спасённое детство» (0+). Фотовыставка, которая находится в переходе между зданиями Законодательного собрания и Органного зала в Перми, так и названа — «Переход в историю». Эскпозиция создана по мотивам инициированного уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павла Микова одноимённого межрегионального проекта по поиску воспитанников Легаевского интерната, эвакуированных в Чернушинский район Молотовской области из блокадного Ленинграда. На фотографиях — яркие моменты поискового проекта: когда школьниками были найдены бывшие эвакуированные в Легаевский детский дом, когда в День освобождения блокады Ленинграда возлагали цветы, когда на конференции делились новыми открытиями.
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Ежедневно с 5 июня Пермская краевая библиотека им.Горького показывает выставку рукописей XVI-XVII веков (6+) из фондов редких книг Горьковки. На выставке представлены певческие и учительные сборники разного состава, а также «Пролог», «Октоих» и «Триодь цветная».
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Ежедневно Пермский музей современного искусства PERMM приглашает познакомиться с проектом Open PERMM (18+). В рамках проекта можно прочитать интервью Павла Пепперштейна с художницей Сашей Фроловой, посмотреть концерт «3000К» и многое другое.
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Ежедневно musicAeterna digital platform показывает записи интервью и концертов. Так, в рамках первого онлайн-цикла «Лаборатории современного зрителя» (18+) скрипач и дирижер Илья Гайсин разбирается в философии творчества композитора вместе с доктором искусствоведения Валентиной Холоповой. Опубликованы уже два выпуска. Артисты musicAeterna Владислав Песин и Анастасия Шаповал исполнили одно из сочинений, написанных Шнитке на материале музыки к пантомиме Моцарта, от которой сохранилась лишь партия первой скрипки. Все эти сочинения, написанные для разных инструментальных составов, объединены под многозначным названием Moz-Art. Также можно увидеть документальный фильм «Plan B» о работе musicAeterna в последние дни перед локдауном и опыте переживания художником «ситуации замершего времени».
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Ежедневно «Театральный фестиваль» проводит онлайн-трансляции спектаклей. Например, спектакль «Сатисфакция» (18+) по роману Евгения Гришковца.
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Ежедневно Открытое пространство «Welcome» приглашает на просмотр выставки «Мы были такими!» (0+).
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Ежедневно Okko показывает фильм «Калигула. Театр Наций» (16+) с Евгением Мироновым в главной роли. Посмотреть постановку литовского мастера Эймунтаса Някрошюса по пьесе Альбера Камю можно в течение трёх недель, а узнать о том, как рождался этот и другие международные проекты — в любое время на канале в YouTube.
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