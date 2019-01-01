Вместо афиши

6 июня, 12:00. Начнётся совместный онлайн-марафон Тотального диктанта (6+) и Google, который будет посвящен влиянию интернета на русский язык. Участников ждут четыре лекции: Екатерина Тупицына расскажет о том, как в русском языке живут слова, связанные с интернетом, Ольга Лукинова поделится со слушателями списком слов, которые не следует употреблять в деловой переписке, Станислав Ашманов раскроет все карты, чтобы посвятить слушателей в тайны работы искусственного интеллекта и машинного поиска; Лев Оборин даст советы писателям, которые только начинают свой путь, и проведет краткий экскурс в современную сетевую литературу. Ведущие марафона в режиме онлайн встретятся с гостями: писательницей Диной Рубиной, которая в 2013 году была автором Тотального диктанта, телеведущей и журналисткой Фёклой Толстой, лингвистом Максимом Кронгаузом — чтобы выяснить, какие изменения, по их мнению, русский язык претерпевает в эпоху цифровизации. Подарком для всех участников станет демодиктант, который каждый слушатель сможет написать на сайте Тотального диктанта, а после мгновенно узнать результат благодаря системе автоматизированной проверки. Диктант начнётся в 11:00 (МСК), а в 13:30 (МСК) организаторы марафона предложат поучаствовать в квизе на тему русского языка и литературы.