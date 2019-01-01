К Дню эколога: экология производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Компания «ЛУКОЙЛ» в своей работе неизменно руководствуется высочайшими стандартами в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Об этом напоминают в пресс-службе компании.
Экология — приоритетное направление деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Завод выпускает экологически чистое топливо, реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер. В 2020 году объём инвестиций в программу природоохранных мероприятий составит 1 млрд руб.
— Наше развитие немыслимо без учёта экологического вектора. Система мониторинга продолжит совершенствоваться и, безусловно, будет способствовать нашей эффективной работе, потому что эффективность сегодня — это не только рентабельность, но и безопасность, — подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Андронов.
Предприятие ведёт постоянный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха при помощи автоматического стационарного экологического поста. Он располагается за пределами производственной площадки, на границе санитарно-защитной зоны предприятия, все результаты замеров регулярно и непрерывно передаются ответственным службам «ЛУКОЙЛ-Пермнфтеоргсинтеза».Экологический контроль ведётся и с помощью передвижной лаборатории, оснащенной контрольно-измерительной аппаратурой. Экомобиль ежедневно анализирует состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Осенцовского промышленного узла. Пробы воздуха берут в микрорайоне Нагорном, в селе Гамово и деревне Казанцево. В прошлом году с работой экологической службы познакомили представителей общественности.
Кроме строительства и модернизации объектов проводятся все ежегодные экологические мероприятия, а также разрабатываются новые программы повышения энергоэффективности.
Пермские нефтепереработчики намерены сократить выбросы углекислого газа за счёт мероприятий по повышению энергоэффективности. В этом году создана программа, получившая название «Энергопрорыв». Реализация мероприятий, которые стали логичным продолжением глобальной программы повышения эффективности нефтеперерабатывающих предприятий компании «ЛУКОЙЛ», позволит сократить выбросы СО2 (углекислого газа) предприятия примерно на 20%. Таким образом, повышение энергоэффективности не только сэкономит энергоресурсы и уменьшит плату за выбросы СО2, но и сделает воздух Осенцовского промузла чище.
Кроме «Энергопрорыва» «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» может гордится ежедневным мониторингом индекса энергоэффективности предприятия, который позволяет оперативно реагировать на изменения и вносить корректировки в технологический режим. Пермский завод — единственный из российских НПЗ компании, где реализована эта функция.
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