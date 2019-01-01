К Дню эколога: экология производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Компания «ЛУКОЙЛ» в своей работе неизменно руководствуется высочайшими стандартами в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Об этом напоминают в пресс-службе компании.

Экология — приоритетное направление деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Завод выпускает экологически чистое топливо, реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер. В 2020 году объём инвестиций в программу природоохранных мероприятий составит 1 млрд руб.

— Наше развитие немыслимо без учёта экологического вектора. Система мониторинга продолжит совершенствоваться и, безусловно, будет способствовать нашей эффективной работе, потому что эффективность сегодня — это не только рентабельность, но и безопасность, — подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Андронов.

Предприятие ведёт постоянный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха при помощи автоматического стационарного экологического поста. Он располагается за пределами производственной площадки, на границе санитарно-защитной зоны предприятия, все результаты замеров регулярно и непрерывно передаются ответственным службам «ЛУКОЙЛ-Пермнфтеоргсинтеза».Экологический контроль ведётся и с помощью передвижной лаборатории, оснащенной контрольно-измерительной аппаратурой. Экомобиль ежедневно анализирует состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Осенцовского промышленного узла. Пробы воздуха берут в микрорайоне Нагорном, в селе Гамово и деревне Казанцево. В прошлом году с работой экологической службы познакомили представителей общественности.

Кроме строительства и модернизации объектов проводятся все ежегодные экологические мероприятия, а также разрабатываются новые программы повышения энергоэффективности.

Пермские нефтепереработчики намерены сократить выбросы углекислого газа за счёт мероприятий по повышению энергоэффективности. В этом году создана программа, получившая название «Энергопрорыв». Реализация мероприятий, которые стали логичным продолжением глобальной программы повышения эффективности нефтеперерабатывающих предприятий компании «ЛУКОЙЛ», позволит сократить выбросы СО 2 (углекислого газа) предприятия примерно на 20%. Таким образом, повышение энергоэффективности не только сэкономит энергоресурсы и уменьшит плату за выбросы СО 2 , но и сделает воздух Осенцовского промузла чище.

Кроме «Энергопрорыва» «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» может гордится ежедневным мониторингом индекса энергоэффективности предприятия, который позволяет оперативно реагировать на изменения и вносить корректировки в технологический режим. Пермский завод — единственный из российских НПЗ компании, где реализована эта функция.

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