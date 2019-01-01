Дмитрий Енцов журналист В Перми остановочный пункт «ЖБК-1» могут переименовать в «Юнгородок» Поделиться Поделиться Твитнуть

В адрес департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми от инициативной группы поступило предложение о переименовании остановочного пункта «ЖБК-1» на ул. Героев Хасана в «Юнгородок».

Вопрос должен стать предметом обсуждения на Общественном совете по топонимике при главе Перми.

Отметим, что «Юнгородком» в годы Великой Отечественной войны называли расположенную рядом территорию около моторостроительного завода №19 им. Сталина, так как на нём трудились несколько тысяч подростков, эвакуированных из западных территорий.

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