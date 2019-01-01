В Пермском крае клещи покусали почти 8,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае от укусов клещей пострадали уже 8476 человек, в том числе 1965 детей. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой Роспотребнадзор. По данным ведомства, в регионе отмечается подъём клещевой активности.

По результатам лабораторных исследований, 1,7% исследованных клещей оказались инфицированы вирусным энцефалитом, почти 40% — поражены иксодовым клещевым боррелиозом, ещё 3,4% — моноцитарным эрлихиозом человека.

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