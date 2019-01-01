В Пермском крае умерли два заражённых коронавирусом врача Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой минздрав сообщил о смерти двух медиков, заражённых коронавирусом. Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая — в городской клинической больнице №2 им. Ф. Х. Граля. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми. У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

«С глубокой скорбью восприняла сообщение о смерти своих коллег-врачей. От себя лично и от сотрудников министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь», — прокомментировала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

Напомним, на вечер 4 июня в Прикамье выявлено 1962 случая заболевания коронавирусом. Из них 1118 выздоровели, ещё 781 — на лечении, 2633 — на карантине по предписанию главного санитарного врача. 26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированы.

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