Наталья Тимофеева журналист Дмитрий Махонин пообещал разобраться с «мухлежом» со скидками по арендной плате в крупных ТЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 4 июня, на заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края обсудили, как некоторые арендодатели придумывают схемы для уменьшения размера предоставляемой скидки по арендной плате.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания Татьяна Миролюбова рассказала, что в гипермаркете «Семья» разделили арендный платёж на «арендный платёж» и «расходы на поддержание деятельности ТЦ» и якобы предоставили арендодателям скидку только на «арендную плату».

Глава региона Дмитрий Махонин назвал эту схему «мухлежом» и сообщил, что получал похожие коллективные жалобы ещё, как минимум, на два ТЦ. Он заявил, что эти торговые центры у него на контроле.

Елена Жданова, директора ООО «Управление недвижимости «ЭКС»:

— Есть подписанные сторонами договоры. Добровольно подписанные, прошу обратить внимание. В договорах у нас с 2008 года есть три составляющие арендной платы — базовая, эксплуатация и маркетинг. Это практика, которая применяется по всей стране в договорах с арендаторами. Согласно требованиям 98 ФЗ, арендаторы обязаны оплачивать затраты на содержание объекта недвижимости, а на остальную часть арендодатель может, но не обязан предоставить скидку. Скидка — это проявление доброй воли.

Поэтому, в рамках закона, мы требуем оплаты эксплуатационной составляющей аренды в полном объёме. Это порядка 15% от общей аренды. По основной (базовой) части мы всем арендаторам предоставили существенные скидки, плату за маркетинг отменили совсем. Выступления арендаторов являются неприкрытой формой давления на бизнес и шантажа. Я же хочу обратить ещё раз внимание на то, что мы со своей стороны являемся коммерческой организацией, соблюдаем законы — но свои права тоже будем отстаивать жёстко. И шантаж, и давление в отношениях с нами категорически не приемлем. Вплоть до отстаивания в суде достоинства компании и распространения недостоверной информации о ней.

Предполагается, что на следующей неделе на комитете Заксобрания по промышленности министр экономразвития Максим Колесников уже сможет доложить о разрешении ситуации.





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